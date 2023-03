(Di giovedì 16 marzo 2023) Unodei lavoratori del settore pubblico e privato è in corso in tutta la, mentre ad Atene e nelle principali città del Paese sono previstedegli studenti per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Grecia, sciopero generale e manifestazioni per tragedia Tebi - novasocialnews : Grecia, sciopero generale e manifestazioni per tragedia Tebi - News24_it : Grecia, sciopero generale e manifestazioni per tragedia Tebi - BertaIsla : RT @mentinfuga: Grecia: nuovo sciopero generale e nuove manifestazioni - - Stefano_Lupus : RT @mentinfuga: Grecia: nuovo sciopero generale e nuove manifestazioni - -

Unogenerale dei lavoratori del settore pubblico e privato è in corso in tutta la, mentre ad Atene e nelle principali città del Paese sono previste manifestazioni degli studenti per ...Pasquale Esposito [1] Strike in Greece on March 16 to Affect Ferry, Air Travel , 14 marzo 2023 [2]giornalisti dopo incidente ferroviario , 15 marzo 2023 [3] Rivolta artisti in ...Mentre in, ad Atene e Salonicco soprattutto ma anche a Patrasso e in altre città, le ... hanno visto la partecipazione di almeno 50.000 manifestanti e lodi 24 ore indetto dalla ...

Grecia, sciopero generale e manifestazioni per tragedia Tebi - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - ATENE, 16 MAR - Uno sciopero generale dei lavoratori del settore pubblico e privato è in corso in tutta la Grecia, mentre ad Atene e nelle principali città del Paese sono previste ...In assenza di più vaste mobilitazioni contro la guerra, che non siano soltanto per implorare la “pace”, fa bene notare e ricordare che uno dei settori del mondo del lavoro più impegnati contro la guer ...