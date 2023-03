Grecia, quando due gestioni statali non bastano a garantire la sicurezza ferroviaria (Di giovedì 16 marzo 2023) Da una settimana migliaia di studenti e cittadini hanno manifestato in tutta la Grecia al grido di “No al profitto sulle nostre vite!” In queste parole c’è il grido di rabbia e la sete di verità espressa dalla popolazione greca di fronte a un disastro che ha fatto 47 vittime e centinaia di feriti sulla linea più importante della Grecia, l’Atene-Salonicco. Ma chi gestisce la rete ferroviaria greca e i servizi che su di essa si svolgono? La rete fa capo all’Ote, “Organizzazione delle Ferrovie Elleniche”. E’ una società statale al 100% che gestisce il funzionamento dell’infrastruttura ferroviaria (segnali, scambi, linea aerea e stazioni) nazionale della Grecia, con sede ad Atene, con 1.100 addetti. La produzione dei servizi è dell’HellenicTrain S.A. fino al 2022 conosciuta come TrainOSEHellenic Train ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Da una settimana migliaia di studenti e cittadini hanno manifestato in tutta laal grido di “No al profitto sulle nostre vite!” In queste parole c’è il grido di rabbia e la sete di verità espressa dalla popolazione greca di fronte a un disastro che ha fatto 47 vittime e centinaia di feriti sulla linea più importante della, l’Atene-Salonicco. Ma chi gestisce la retegreca e i servizi che su di essa si svolgono? La rete fa capo all’Ote, “Organizzazione delle Ferrovie Elleniche”. E’ una società statale al 100% che gestisce il funzionamento dell’infrastruttura(segnali, scambi, linea aerea e stazioni) nazionale della, con sede ad Atene, con 1.100 addetti. La produzione dei servizi è dell’HellenicTrain S.A. fino al 2022 conosciuta come TrainOSEHellenic Train ...

