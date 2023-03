Gravity, come finisce il film? (Di giovedì 16 marzo 2023) Il finale di Gravity è davvero molto commovente. Il film finisce con la dottoressa Ryan Stone (Sandra Bullock) è l’unica superstite della missione STS-157 nello spazio. La donna riesce ad arrivare al suo unico punto di salvezza, la navetta cinese Shenzhou, grazie a Matt Kowalsky (George Clooney) astronauta morto in precedenza e che le appare come una visione per darle il consiglio finale in grado di salvarle la vita. Alla fine la donna riesce a sganciarsi dalla stazione cinese Tiangong 1 per affrontare una discesa fino ad ammantare in un lago dove i soccorsi la porteranno in salvo. La missione spaziale STS-157 vede la dottoressa Ryan Stone partire per la prima volta in vita sua verso lo spazio. Insieme a lei c’è l’astronauta Matt Kowalsky che si trova all’ultima missione della sua carriera prima di deporre la tuta ... Leggi su cultweb (Di giovedì 16 marzo 2023) Il finale diè davvero molto commovente. Ilcon la dottoressa Ryan Stone (Sandra Bullock) è l’unica superstite della missione STS-157 nello spazio. La donna riesce ad arrivare al suo unico punto di salvezza, la navetta cinese Shenzhou, grazie a Matt Kowalsky (George Clooney) astronauta morto in precedenza e che le appareuna visione per darle il consiglio finale in grado di salvarle la vita. Alla fine la donna riesce a sganciarsi dalla stazione cinese Tiangong 1 per affrontare una discesa fino ad ammantare in un lago dove i soccorsi la porteranno in salvo. La missione spaziale STS-157 vede la dottoressa Ryan Stone partire per la prima volta in vita sua verso lo spazio. Insieme a lei c’è l’astronauta Matt Kowalsky che si trova all’ultima missione della sua carriera prima di deporre la tuta ...

