Grande Fratello Vip | Sarah Altobello su tutte le furie | “Noi ex concorrenti siamo esclusi dallo studio per colpa di altri” Ecco cosa è successo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Manca meno di un mese al termine dell’edizione record diVip. Tra alti e bassi il reality show, dopo i numerosi rimproveri ricevuti anche dall’editore Pier Silvio Berlusconi, sta impostando un vero e proprio cambio di rotta. La prima novità riguarda proprio l’assenza indi numerosi “vipponi” da qualche settimana. Intervistata da Fanpage,ha deciso di puntare il dito contro alcunidel Gf Vip.ha raccontato: “Non sono più presente inper decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - sp82723069 : RT @anna29723176: #tg4 #manfuso ficcateli nel,c. I vostri amici clandestini, vergognatevi schifosi anti italiani, manfuso fatti un altro g… - Elena25026303 : Quando avrai dei figli e ti chiederanno “papà hai fatto qualche pazzia per la mamma”beh sono andato fuori dalla ca… - Jordan932927411 : @OpinionistaReAL Lei era sintonizzata sul canale sbagliato,forse guardava il grande fratello!!!! -

Per anni, l'ex concorrente delVip ha combattuto contro una grave forma di anoressia nervosa e, in seguito, contro il binge eating disorder, che l'hanno portata in poco tempo ad ...... Giaele De Donà e il problema col cibo nella casa: 'Non ho più curve, ma finché non uscirò non potrò ingrassare' Il gesto di Luca Onestini AlVIP , Luca Onestini è stato al centro di ...Vip, ore 21:20 su Canale 5 Alfonso Signorini conduce questa edizione delVip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave. Wonder Woman, ore 21:20 su Italia1 Gal Gadot ...

Sarah Altobello: Noi ex del GF Vip esclusi dallo studio stiamo pagando le colpe degli altri Fanpage.it

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda nel 2023/2024 con l’ottava edizione Negli anni scorsi la domanda aveva una risposta banale: sì. Quest’anno, vista la situazione creatasi, quel sì non è scontato ...I concorrenti nominati non sono però a conoscenza che, chi trionferà questa nomination, sarà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. I sondaggi sembrano essere piuttosto ...