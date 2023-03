Grande Fratello Vip | le confessioni di Altobello

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 16 marzo 2023) IlVip sembra che non smette mai di stupire e ora pare che stiano girando molte voci in merito al fatto che comunque ci siano proprio tantissime persone che non farebbero altro che commentare quello che avrebbe detto. Prima di tutto non è sicuro che davvero la ex concorrente abbia spiegato come mai ormai sarebbero assenti tutti gli ex concorrenti dallo studio, ma sembra che comunque le spiegazioni in merito vengano attribuite proprio a lei. Non è detto che in effetti la stessa abbia detto le parole che le vengono attribuite, ma pare che abbia spiegato che sembra che sia stata proprio una decisione presa dai vertici Mediaset quella che avrebbe stabilito di evitare di far stare gli ex concorrenti del Gf in studio. Se finora infatti persino gli squalificati sono stati seduti sempre in studio, come per esempio ...