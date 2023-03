Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: 2 Vippone a rischio squalifica “violato ancora il regolamento” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuova violazione del regolamento al Grande Fratello Vip, motivo per cui questa sera potrebbero essere presi seri provvedimenti per due Vippone. Protagoniste, questa volta, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, che avrebbero staccato i rispettivi microfoni. I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo che la modella venezuelana e la sorella di Clizia sembrano aver trovato un nuovo stratagemma per L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuova violazione delalVip, motivo per cui questa sera potrebbero essere presi seri provvedimenti per due. Protagoniste, questa volta, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, che avrebbero staccato i rispettivi microfoni. I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo che la modella venezuelana e la sorella di Clizia sembrano aver trovato un nuovo stratagemma per L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - trash_italiano : Confermata la prossima edizione del Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. #GFVIP [fonte: TvB… - GrandeOrienteit : #HappyAnniversary @HST649! #AccaddeOggi #16marzo 1963; la Harry S. Truman Lodge No. 649 di Napoli, intitolata al c… - PazzadiJuve71 : RT @Anonimo0987762: Nikita non si è mai integrata in nessun gruppo perché a lei di base non gliene frega niente di buttare merda su gli alt… - luvana1100 : RT @Eleonor19629519: Cos'è mancato a molti concorrenti del GRANDE FRATELLO 7 ? Questo. Prima, durante e soprattutto DOPO. Un concentrato… -