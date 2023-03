Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sarà al timone anche dell'ottava edizione (Di giovedì 16 marzo 2023) Alfonso Signorini non lascia il Grande Fratello Vip, il conduttore sarà al timone del reality anche per l'ottava stagione anche il prossimo anno Alfonso Signorini sarà alla conduzione del Grande Fratello Vip. L'ottava edizione, che partirà a settembre, vedrà per il quinto anno consecutivo l'ex opinionista di Ilary Blasi alla guida del reality. L'indiscrezione, letta su Tv Blog, sottolinea che tra Signorini e Pier Silvio Berlusconi non ci sono dissapori. Le ultime settimane del Grande Fratello Vip 7, infatti, sono state incentrate sulla sfuriata del figlio di Berlusconi. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023)non lascia ilVip, il conduttorealdel realityper l'stagioneil prossimo annoalla conduzione delVip. L', che partirà a settembre, vedrà per il quinto anno consecutivo l'ex opinionista di Ilary Blasi alla guida del reality. L'indiscrezione, letta su Tv Blog, sottolinea che trae Pier Silvio Berlusconi non ci sono dissapori. Le ultime settimane delVip 7, infatti, sono state incentrate sulla sfuriata del figlio di Berlusconi. ...

