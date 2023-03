Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata: commenti a caldo (Di giovedì 16 marzo 2023) Alle 21.40, su Canale 5, la quarantaduesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023) Alle 21.40, su Canale 5, ladella settima edizione delVip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - GrandeOrienteit : #HappyAnniversary @HST649! #AccaddeOggi #16marzo 1963; la Harry S. Truman Lodge No. 649 di Napoli, intitolata al c… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - trash_italiano : Al #GFVIP i concorrenti parlano di bisogni, ma vengono ripresi. “Non si può parlare di scorregge?” - Giada90002 : @GrandeFratello @GiuliaSalemi93 Ma stanno bene Oriana e Daniele cosa c’è da parlare mamma mia, ma se non mettete zi… -