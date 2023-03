Gran Bretagna, governo e sindacati della sanità raggiungono un accordo sugli stipendi dopo mesi di scioperi (Di giovedì 16 marzo 2023) Da mesi sono in corso scioperi nel settore della sanità: con operazioni cancellate e visite saltate. Un confronto durissimo tra sindacati e governo in cui sembrava non si potesse trovare un accordo. Oggi l’esecutivo conservatore ha raggiunto un’intesa con le union della sanità in Inghilterra che rappresentano diverse categorie, inclusi gli infermieri e gli addetti alle ambulanze, dopo aver presentato una nuova offerta salariale. È ora previsto il voto degli iscritti delle union per porre fine alla lunga vertenza in corso nell’Nhs, il servizio sanitario pubblico. L’offerta, come ha sottolineato il ministro della sanità Stephen Barclay, prevede un aumento di stipendio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Dasono in corsonel settore: con operazioni cancellate e visite saltate. Un confronto durissimo train cui sembrava non si potesse trovare un. Oggi l’esecutivo conservatore ha raggiunto un’intesa con le unionin Inghilterra che rappresentano diverse categorie, inclusi gli infermieri e gli addetti alle ambulanze,aver presentato una nuova offerta salariale. È ora previsto il voto degli iscritti delle union per porre fine alla lunga vertenza in corso nell’Nhs, il servizio sanitario pubblico. L’offerta, come ha sottolineato il ministroStephen Barclay, prevede un aumento dio ...

