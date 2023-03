Graduatorie interne di istituto docenti | come compilare la domanda TUTORIAL passo dopo passo con Vannini Uil Scuola Rua VIDEO

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovo appuntamento con Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte. Nella puntata di giovedì 16 marzo alle 14:30, in diretta su Facebook e YouTube, spazio alledi. In collegamento Roberta(UilRua). Conduce Andrea Carlino. L'articolodilacon(UilRua)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uil_rua : Graduatorie interne d’istituto e trasferimenti d’ufficio: si valuta anche la continuità sul comune - uil_rua : GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO – NASCE LA NUOVA PIATTAFORMA UIL SCUOLA RUA - orizzontescuola : Graduatorie interne di istituto docenti: come compilare la domanda, chi “perde” il posto. QUESTION TIME con Vannini… - Uilscuolact : Carissime e carissimi, nasce oggi la nuova piattaforma della Federazione Uil Scuola Rua dedicata alle Graduatorie… - rietin_vetrina : Piattaforma UIL Scuola RUA graduatorie interne di istituto personale docente e ATA di ruolo -

Nella puntata di giovedì 16 marzo alle 14:30, in diretta su Facebook e YouTube, spazio alledi istituto. In collegamento Roberta Vannini (Uil Scuola Rua). Conduce Andrea Carlino . ...Led'istituto riguardano il personale ATA di ruolo titolare nella scuola di servizio, sono predisposte ogni anno e sono distinte per profilo professionale. Le modalità di ...La Uil Scuola ha reso disponibile una nuova piattaforma dedicata alledi istituto del personale docente e ATA di ruolo. La piattaforma è suddivisa in 5 aree tematiche: 1) Guida alla compilazione , sezione rivolta al personale docente e alle ...

Graduatorie interne di istituto docenti: come compilare la domanda, chi “perde” il posto. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Giovedì 16 marzo alle 14:30 Orizzonte Scuola

L’AQUILA – “Superare il nodo del digital divide, assicurare la manutenzione delle reti stradali, tutelare e valorizzare il patrimonio forestale e rurale, adeguare l’offerta di ...La denuncia ci arriva da un gruppo di biologi partecipanti che sollevano dubbi e contraddizioni sull'iter avviato dall'azienda sanitaria ...