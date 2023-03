GPS elenchi aggiuntivi, i sindacati chiedono al Ministero incontro urgente: migliorare efficienza software per evitare disservizi (Di giovedì 16 marzo 2023) Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, hanno chiesto ai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito un incontro urgente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, hanno chiesto ai rappresentanti deldell'Istruzione e del Merito un. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : GPS elenchi aggiuntivi, i sindacati chiedono al Ministero incontro urgente: migliorare efficienza software per evit… - cislscuola : Elenchi aggiuntivi GPS e gestione contratti di supplenza, richiesta unitaria di incontro al Ministero… - scuolainforma : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS e abilitazione concorso straordinario bis: chiarimenti - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia, non possono inserirsi i docenti del concorso straordinario bis - orizzontescuola : Graduatorie, elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2023 anche per docenti di ruolo. Quattro esempi -