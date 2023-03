Gp d’Arabia, la F1 viene accusata di essere uno specchietto per le allodole (Guardian) (Di giovedì 16 marzo 2023) La F1 viene accusata ancora una volta di non prendere posizione contro le violazioni dei diritti umani. Un anno fa, prima del gran premio d’Arabia Saudita, il regime ha giustiziato 81 uomini che chiedevano riforme democratiche per il Paese. La vicenda viene richiamata dal Guardian a poche ore dal gran premio in questione. Il quotidiano inglese ha riportato la lettera del fratello di uno di quegli uomini giustiziati. L’accusa che Yasser al-Khayyat ha rivolto alla F1 risale all’anno scorso. Domani inizia il weekend di F1 a Jeddah, in Arabia Saudita e Yasser ha scritto una lettera a Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1. Nella lettera Yasser spiega che l’unica colpa di suo fratello, ucciso dal regime saudita, fosse quella di aver protestato pacificamente contro il governo. Lo stesso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) La F1ancora una volta di non prendere posizione contro le violazioni dei diritti umani. Un anno fa, prima del gran premioSaudita, il regime ha giustiziato 81 uomini che chiedevano riforme democratiche per il Paese. La vicendarichiamata dala poche ore dal gran premio in questione. Il quotidiano inglese ha riportato la lettera del fratello di uno di quegli uomini giustiziati. L’accusa che Yasser al-Khayyat ha rivolto alla F1 risale all’anno scorso. Domani inizia il weekend di F1 a Jeddah, in Arabia Saudita e Yasser ha scritto una lettera a Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1. Nella lettera Yasser spiega che l’unica colpa di suo fratello, ucciso dal regime saudita, fosse quella di aver protestato pacificamente contro il governo. Lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Gp d’Arabia, la F1 viene accusata di essere uno specchietto per le allodole (Guardian) Nel 2022, prima del Gp il g… - Italoapolide : @AdrianaSpappa per questo sono con renzi, la loro deficienza viene soppressa da quella del loro leader il coso d´Arabia. - VolleyFranco : @ardigiorgio @LucaBizzarri Sei te che cadi dalle nuvole , in arabia saudita e altri gia lo fanno da anni , noi abbi… -