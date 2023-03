(Di giovedì 16 marzo 2023) Gp– La F1 torna inper la terza edizione della gara sul tracciato cittadino di Jeddah e l’esordio in Bahrain ha raccontato la storia che tutti si aspettavano, cone la Red Bull imprendibili in gara e il rischio concreto di una stagione nella quale l’inno olandese sul InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - AmbCina : Wang Yi, direttore dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese… - infobetting : Gp Arabia Saudita 2023, Verstappen sembra già imprendibile, Ferrari già in crisi? - infoitsport : F1 GP Arabia Saudita 2023, il programma del Gran Premio -

Inin uno sperduto paese nel deserto, peraltro splendido Paese che consiglio di visitare, la guida ci accolse con un sorriso e... bunga bunga... Magari voleva scherzare ma vivaddio... ...... per questo motivo, nella giornata di mercoledì 15 marzo ha perso il volo originariamente in programma per raggiungere l'. ASSENTE GIUSTIFICATO L'olandese avrebbe dovuto presenziare ...Partenza ad handicap per la Ferrari al Gran Premio dell', seconda prova del Mondiale F1 che si corre questo fine settimana. Charles Leclerc partirà infatti con una penalità in griglia di almeno 10 posizioni, dopo che la Ferrari è stata ...

L'Arabia Saudita minaccia l'embargo petrolifero in caso di prezzo massimo alle esportazioni di petrolio Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Potrebbe far parte della configurazione aerodinamica prevista per il Gp saudita l’ala posteriore mono pilone, accantonata in Bahrain per problemi accusati al DRS nei test, e per le accentuate ...Andare alla scoperta delle meraviglie archeologiche della capitale d’Egitto, la vivace e frenetica Il Cairo, e di Luxor; proseguire in Giordania con la sua suggestiva Petra, città scavata nella roccia ...