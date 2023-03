(Di giovedì 16 marzo 2023) La folla dei cronisti oggi in tribuna a Montecitorio era tutta per loro. Per la prima '' in aula tra Giorgiae Elly, la prima premier donna e la prima segreteria donna del maggior ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Durante il question time con Meloni, Schlein punta il dito contro il governo: 'State andando in direzione opposta e… - mbbelluco : RT @ilfoglio_it: Durante il question time con Meloni, Schlein punta il dito contro il governo: 'State andando in direzione opposta e sbagli… - zazoomblog : Ultime Notizie – Governo ‘sfida’ Meloni-Schlein: affondo dem su lavoro e diritti - #Ultime #Notizie #Governo #‘sfid… - jorgera67306980 : RT @vivereitalia: Governo, 'sfida' Meloni-Schlein: affondo dem su lavoro e diritti - vivereitalia : Governo, 'sfida' Meloni-Schlein: affondo dem su lavoro e diritti -

La folla dei cronisti oggi in tribuna a Montecitorio era tutta per loro. Per la prima '' in aula tra Giorgia Meloni e Elly Schlein , la prima premier donna e la prima segreteria ... "Ilnon ...Il question time così funziona: in pochi minuti si consumano l'interrogazione al, la ...coi boomers dem per cambiare il partito SchleinMeloni al question time: salario minimo e ...lanciata laa Kkr Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via ...perso le penne Le elezioni regionali attestano innanzitutto il trionfo della coalizione di,...

Governo, 'sfida' Meloni-Schlein: affondo dem su lavoro e diritti Adnkronos

«Le ricordo che ora sono io all’opposizione e lei al governo e non è più tempo di prendersela con gli altri» è la contro replica schleiniana, con tanto di dito puntato. Ma il confronto si è acceso ...E quindi, forte di un investimento iniziale di 50 milioni di euro in fondi del Pnrr, è decisa a lanciare la sfida al consorzio costituito da ... Le stime sul tavolo del governo parlano non a caso di ...