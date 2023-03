Governo | ‘sfida’ Meloni-Schlein | affondo dem su lavoro e diritti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – La folla dei cronisti oggi in tribuna a Montecitorio era tutta per loro. Per la primain aula tra Giorgiae Elly, la prima premier donna e la prima segreteria donna del maggior partito di opposizione. E il gioco dell’antitesi si squaderna su più piani. Persino quello più banale al colpo d’occhio: i colori.in giacca scura,sceglie un colore chiaro. Parte con toni soft la segreteria dem nel presentare l’interrogazione al premier time. Tema: il salario minimo. Solo unpiù graffiante: “Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole: vada a dirlo a chi ha una paga da fame”. Tocca alla presidente del Consiglio e la risposta alla richiesta della segretaria dem si conferma negativa: “Il ...