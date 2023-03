Governo in retromarcia pure sulla Wagner (Di giovedì 16 marzo 2023) La Wagner è sparita. Quello che doveva essere il braccio armato di Putin per rovesciare il Governo Meloni facendo imbarcare africani verso l’Italia è un allarme che si è già sgonfiato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mesto mesto, ha dovuto ammettere che la Wagner “non è certamente la prima causa”, “probabilmente una delle concause che spinge i migranti verso nord”. Hanno scherzato. Chissà come ci rimarrà male chi ha passato le ultime 24 ore a fingersi esperto di geopolitica convinto di avere trovato la causa di tutti i mali. Il nervosismo nei confronti del ministro Guido Crosetto, accusato di avere trascinato la maggioranza in un dibattito surreale è palpabile. Tajani ha dovuto ammettere che la Wagner “non è certamente la prima causa” che spinge i migranti verso nord. Ieri la presidente del Consiglio Giorgia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Laè sparita. Quello che doveva essere il braccio armato di Putin per rovesciare ilMeloni facendo imbarcare africani verso l’Italia è un allarme che si è già sgonfiato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mesto mesto, ha dovuto ammettere che la“non è certamente la prima causa”, “probabilmente una delle concause che spinge i migranti verso nord”. Hanno scherzato. Chissà come ci rimarrà male chi ha passato le ultime 24 ore a fingersi esperto di geopolitica convinto di avere trovato la causa di tutti i mali. Il nervosismo nei confronti del ministro Guido Crosetto, accusato di avere trascinato la maggioranza in un dibattito surreale è palpabile. Tajani ha dovuto ammettere che la“non è certamente la prima causa” che spinge i migranti verso nord. Ieri la presidente del Consiglio Giorgia ...

