Governo, Gubitosa: “Le elezioni sono passate, gli slogan non bastano più” (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta Giorgia Meloni abbandona le facili conferenze stampa e viene chiamata a rispondere in Parlamento. Michele Gubitosa (M5S), che giudizio dà della performance della presidente? “Il giudizio non può che essere negativo. La Presidente Meloni non ha risposto, o ha deliberatamente travisato il senso delle domande che le sono state rivolte. L’impressione è che non si sia presentata adeguatamente preparata a questo appuntamento e francamente è inaccettabile. Le consiglierei di tornare a fare le conferenze stampa, se solo non avessimo visto tutti il disastro compiuto a Cutro. Forse, per questo Governo, l’unica strategia possibile per evitare di fare strafalcioni è evitare di parlare”. Conte dice che Meloni non ha risposto alla domanda del M5S. Spostando l’argomento sul superbonus. È “scappata”, politicamente parlando? “Quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta Giorgia Meloni abbandona le facili conferenze stampa e viene chiamata a rispondere in Parlamento. Michele(M5S), che giudizio dà della performance della presidente? “Il giudizio non può che essere negativo. La Presidente Meloni non ha risposto, o ha deliberatamente travisato il senso delle domande che lestate rivolte. L’impressione è che non si sia presentata adeguatamente preparata a questo appuntamento e francamente è inaccettabile. Le consiglierei di tornare a fare le conferenze stampa, se solo non avessimo visto tutti il disastro compiuto a Cutro. Forse, per questo, l’unica strategia possibile per evitare di fare strafalcioni è evitare di parlare”. Conte dice che Meloni non ha risposto alla domanda del M5S. Spostando l’argomento sul superbonus. È “scappata”, politicamente parlando? “Quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... censore_ : RT @censore_: Alla #palombella rossa, ai penta pidioti, falsi buonisti si fa una domanda: In quale nazione si accuserebbe il governo, per g… - PrincipessaZel1 : #zonabianca Gubitosa l'ex premier Conte è stato l'unico che fatto scelte 'coraggiose' perché il Covid è successo s… - RosellaLara19 : RT @ValeriaSecond: #zonabianca #Gubitosa, invece il Vs amico #Zingaretti? Abbracciamo un Cinese e mangiamo involtini primavera! Ci vuole la… - RickyZap2 : RT @ValeriaSecond: #zonabianca #Gubitosa, invece il Vs amico #Zingaretti? Abbracciamo un Cinese e mangiamo involtini primavera! Ci vuole la… - ValeriaSecond : #zonabianca #Gubitosa, invece il Vs amico #Zingaretti? Abbracciamo un Cinese e mangiamo involtini primavera! Ci vuo… -