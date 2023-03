Governo | Cdm alle 16 30 | a odg riforma fisco | ponte Messina e museo Shoah a Roma

(Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. (Adnkronos) - II Consiglio dei ministri, convocato a Palazzo Chigi oggiore 16.30, esaminerà il decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (Presidenza - Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr - Economia e finanze)", ma anche il dl sullo Stretto di, visto che all'odg figura il decreto legge contentente "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Presidenza - Infrastrutture e trasporti)". All'odg, inoltre, figurano il ddl sulle "disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo l16, terzo comma, della Costituzione (Affari regionali e ...

Delega al Governo per la riforma fiscale (Economia e finanze); Disegno di legge: Istituzione del museo nazionale della Shoah in Roma (Cultura); Decreto del presidente del Consiglio dei ministri: