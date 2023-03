Gomme ‘4 stagioni’, vendite in aumento: perché sono preferite sempre più spesso alle stagionali (Di giovedì 16 marzo 2023) Le Gomme ‘4 stagioni’ (o ‘4 season’) vengono scelte sempre più spesso dagli automobilisti, italiani e non, per la manutenzione della propria auto. Da diversi anni, ormai, rappresentano un segmento di mercato che fa registrare una crescita costante in termini di vendite, a scapito di altre tipologie di pneumatico (le estive e le invernali). Questo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le‘4(o ‘4 season’) vengono sceltepiùdagli automobilisti, italiani e non, per la manutenzione della propria auto. Da diversi anni, ormai, rappresentano un segmento di mercato che fa registrare una crescita costante in termini di, a scapito di altre tipologie di pneumatico (le estive e le invernali). Questo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OmiciniO : RT @sicurauto: Frenata con gomme estive, invernali e 4 stagioni: come cambia - lacittanews : Con il cambio di stagione e la fine delle ordinanze invernali è consigliabile, anche se non obbligatorio, passare d… - sicurmoto : RT @sicurauto: Frenata con gomme estive, invernali e 4 stagioni: come cambia - sicurauto : Frenata con gomme estive, invernali e 4 stagioni: come cambia - fabiocaronti : @rottmelnew @YLA_76 Se fai uso su neve vera, solo gomme invernali. Per tutti noi mortali ci sono estive omologate p… -

Breve guida alla scelta degli pneumatici È importante notare una cosa sugli pneumatici 4 stagioni, che spesso vengono scelti dai guidatori per non dover fare il doppio cambio gomme durante l'anno. I pneumatici 4 stagioni sono progettati per ... Cambio gomme Con questo codice risparmi il 15% su acquisto e montaggio! Se avete pneumatici omologati per l'inverno o le quattro stagioni montati sulla vostra auto e volete essere pronti per il prossimo cambio gomme previsto il 15 aprile 2023 , quando sarà obbligatorio montare pneumatici estivi, ma preferite affidarvi a un ... Bagnaia dopo i test MotoGP: "Ducati nuova al 90%, al lavoro per arrivare a 100" Poi sulla Sprint Race : 'Sarà importante provarne due, con gomme diverse, e anche testare la ... questa carena, chiamata 26/a, è un'evoluzione del concetto introdotto già da un paio di stagioni da ... È importante notare una cosa sugli pneumatici 4, che spesso vengono scelti dai guidatori per non dover fare il doppio cambiodurante l'anno. I pneumatici 4sono progettati per ...Se avete pneumatici omologati per l'inverno o le quattromontati sulla vostra auto e volete essere pronti per il prossimo cambioprevisto il 15 aprile 2023 , quando sarà obbligatorio montare pneumatici estivi, ma preferite affidarvi a un ...Poi sulla Sprint Race : 'Sarà importante provarne due, condiverse, e anche testare la ... questa carena, chiamata 26/a, è un'evoluzione del concetto introdotto già da un paio dida ...