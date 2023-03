Golf, DP World Tour: Ravetto e Johannesen primi leader del SDC Championship 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Sul percorso del St. Francis Links, Eastern Cape, South Africa ha preso oggi il via il SDC Championship 2023, torneo valido per il DP World Tour. In un primo giro che ha visto in grande difficoltà tutti gli atleti più quotati a farla da padrone è stato il grande equilibrio, formando una leaderboard che vede tanti giocatori nel giro di pochi punti. A distinguersi in questo equilibrio sono stati il francese David Ravetto ed il norvegese Kristian Krogh Johannesen. I due sono riusciti a concludere il round in 67 colpi arrivando allo score di -5. Ravetto ci arriva con sei birdie ed un unico bogey alla buca 7, mentre Johannesen ha cinque birdie in una carta ancora bogey-free. Rimane in scia lo scozzese Connor Syme che chiude con -4, seguito ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Sul percorso del St. Francis Links, Eastern Cape, South Africa ha preso oggi il via il SDC, torneo valido per il DP. In un primo giro che ha visto in grande difficoltà tutti gli atleti più quotati a farla da padrone è stato il grande equilibrio, formando unaboard che vede tanti giocatori nel giro di pochi punti. A distinguersi in questo equilibrio sono stati il francese Davided il norvegese Kristian Krogh. I due sono riusciti a concludere il round in 67 colpi arrivando allo score di -5.ci arriva con sei birdie ed un unico bogey alla buca 7, mentreha cinque birdie in una carta ancora bogey-free. Rimane in scia lo scozzese Connor Syme che chiude con -4, seguito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertomassari : ++ as spacious as a Golf, as inexpensive as a Polo++ A breve, non nel 2035, caro Cingolani, quando le autovetture e… - PdrGolfClub : Le star del DP World Tour e della Kpga si sfideranno al Jack Nicklaus Golf Club Korea di Incheon e i più forti giov… - fefis_world : RT @EatingWithNjall: comunque che ridere abbiamo lasciato niall che giocava a golf h24 e ce lo ritroviamo influencer di skincare - PdrGolfClub : Il DP World Tour ospita per la prima volta un evento in Giappone, insieme alla Japan Golf Tour Organisation. Il tor… - PdrGolfClub : Il Magical Kenya Open va a Jorge Campillo che conquista il suo terzo titolo nel DP World Tour. Imponendosi al Mutha… -