Gogna mediatica sì, ma non per le ladre rom: il doppiopesismo della sinistra (Di giovedì 16 marzo 2023) La consigliera Pd Romano critica chi denuncia sui social le borseggiatrici, ma nei mesi scorsi faceva lo stesso con un odiatore che l'aveva insultata. Ideatrice di quella iniziativa era stata peraltro Laura Boldrini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) La consigliera Pd Romano critica chi denuncia sui social le borseggiatrici, ma nei mesi scorsi faceva lo stesso con un odiatore che l'aveva insultata. Ideatrice di quella iniziativa era stata peraltro Laura Boldrini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madipach : RT @gbarbacetto: @Ariachetira Se dunque è legittimo postare sui social i video delle #scippatrici rom che a Milano rubano 50 euro, non vogl… - _05012022_ : RT @Pandivia1: @SandraM0027 Ma voi lo fate di continuo, siete campioni mondiali e universali di messa alla gogna mediatica, per poi fare de… - Cerbero_68 : @Virna25marzo Le élite hanno già deciso di sacrificarvi sull'altare. Lei, Pregliasco, Sileri, il buon Burioni e Bas… - romi_andrio : RT @gbarbacetto: @Ariachetira Se dunque è legittimo postare sui social i video delle #scippatrici rom che a Milano rubano 50 euro, non vogl… - FloydJethro69 : RT @Sntgvn: @mariannaaprile La gogna mediatica l’hanno inventata certi giornalisti da diverso tempo. Stupirsi che ora esista anche sui soci… -