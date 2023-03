Gli USA restituiscono antichi reperti rubati nella guerra in Ucraina

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – A un anno dall’invasione russa ine conseguente, si scoprono alcuni altarini che tanto per cambiare riguardano gli Stati Uniti. Oggi però non parleremo di proteste o rivolte controrivoluzionarie e nemmeno di complotti geopolitici dafredda, ciò che vi proponiamo sulle colonne de il Primato Nazionale è un fatto di cronaca finito a buon fine. Nel corso della loro storia colma di invasioni e “democratiche” guerre in trasferta, gli americani hanno racimolato nel mondo importanti bottini come opere d’arte earcheologici. Spesso trafugate da soldati, per conto personale o addirittura su commissione di governi o ricchi collezionisti, la bandiera a stelle e strisce ha più volte rubato alle nazioni i rispettivi tesori approfittando delle crisi belliche o sociali. Il caso di cui vi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - Giorgiolaporta : Fare i turisti in Italia, ammazzare il #Carabiniere #CercielloRega con 11 coltellate e fare massimo 14 anni di carc… - GiovaQuez : Meluzzi: 'Vogliono imporre tutte le transazioni in dollari, moneta emessa dalla Federal reserve, banca privata Usa,… - SicilianoSum : @SaladinHm2267 @Nibbionero A conferma di ciò basta leggere le dichiarazioni USA e francesi. Gli uni dichiaravano ch… - LucaG16172888 : @RisatoNicola @matt7gh Io potrei anche capire l'attacco alla Russia, perché la paura che i comunisti mangino i bamb… -

...diretto di contagio per le istituzioni svizzere a causa delle attuali turbolenze bancarie in". ...analisti ricordano che Credit Suisse ha una posizione di capitale CET1 di 35,3 miliardi di ...Calo verticale persparatutto ( - 22%), anche se rimangono nella top 5 mobile per ricavi, con 4,6 miliardi. Anche in questo settoree Cina competono alla pari. La fotografia del mercato dei ......il monito sul rischio di un defaultqualora non si arrivasse a un accordo per alzare il tetto del debito. Davanti alla commissione finanze del Senato, la segretaria al tesoro ha ricordato che...

Drone abbattuto, gli Usa rilasciano il video che smentisce i russi: cosa è successo Il Tempo

Zach Johnson, capitano del team Usa alla Ryder Cup di Roma, in un'intervista all'ANSA svela obiettivi e aneddoti verso la sfida al team Europe in programma dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre. Gli ...Gli attuali ribassi sono peggiorati e principalmente innescati ... di rilevanza sistemica La FINMA e la BNS affermano che i problemi di alcune banche negli USA non rappresentano un rischio diretto di ...