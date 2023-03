Gli Usa minacciano TikTok: "Stop all'app se i cinesi non vendono le loro quote" (Di giovedì 16 marzo 2023) TikTok è ancora nel mirino degli Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha minacciato di vietare il social network dell'azienda cinese ByteDance negli Stati Uniti se i proprietari della società non vendono le loro quote. Ma... Leggi su today (Di giovedì 16 marzo 2023)è ancora nel mirino degli Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha minacciato di vietare il social network dell'azienda cinese ByteDance negli Stati Uniti se i proprietari della società nonle. Ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - GiovaQuez : Meluzzi: 'Vogliono imporre tutte le transazioni in dollari, moneta emessa dalla Federal reserve, banca privata Usa,… - TCommodity : Se la BCE intende contenere il contagio deve agire da banca centrale e adottare una misura simile a quella intrapre… - Rafirusso : @drelegantia Ma quelli sono gli slogan di sx e m5s, logico che li accantona e usa quei soldi per realizzare i propr… - MauroLongone : @the_soft_jack @AutogriLLocryp E poi é diventato uno dei paesi più ricchi del mondo, quasi in competizione con gli… -