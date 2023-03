Gli ultras tedeschi volevano sfregiare il santuario di Maradona ai Quartieri Spagnoli (Di giovedì 16 marzo 2023) La Stampa descrive quella che chiama “la calata dei barbari”, ovvero l’invasione, a Napoli, di centinaia di ultras dell’Eintracht, mischiati a quelli dell’Atalanta, per mettere a ferro e a fuoco la città e fare la guerra ai colleghi napoletani. Nessuno di loro era provvisto del biglietto per andare al Maradona a vedere la partita di Champions tra il Napoli e l’Eintracht. L’unico interesse era il regolamento di conti, la violenza. E così a Napoli si è registrata una giornata di guerriglia ed è solo un miracolo che non ci sia scappato il morto. Incendi, distruzioni, devastazioni e momenti di terrore per cittadini e turisti. Fino al primo pomeriggio la situazione sembrava sotto controllo, poi è esplosa. Il corteo dei tedeschi nel centro della città, con cori contro i napoletani, è arrivato a piazza del Gesù. Una dimostrazione di forza, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) La Stampa descrive quella che chiama “la calata dei barbari”, ovvero l’invasione, a Napoli, di centinaia didell’Eintracht, mischiati a quelli dell’Atalanta, per mettere a ferro e a fuoco la città e fare la guerra ai colleghi napoletani. Nessuno di loro era provvisto del biglietto per andare ala vedere la partita di Champions tra il Napoli e l’Eintracht. L’unico interesse era il regolamento di conti, la violenza. E così a Napoli si è registrata una giornata di guerriglia ed è solo un miracolo che non ci sia scappato il morto. Incendi, distruzioni, devastazioni e momenti di terrore per cittadini e turisti. Fino al primo pomeriggio la situazione sembrava sotto controllo, poi è esplosa. Il corteo deinel centro della città, con cori contro i napoletani, è arrivato a piazza del Gesù. Una dimostrazione di forza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - tvdellosport : ???????? ???????????????? ?? ?????????????? Tensione altissima a Napoli: gli ultras dell’Eintracht hanno dato fuoco a diversi mezzi,… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @AlbertoLetizia2 Ordine e disciplina per tutti ma non per gli ultras. Le curve sono delle zone franche dove tutto è conc… - FrancescoVilla2 : RT @ilruttosovrano: Piantedosi giustificherà gli scontri, tra gli ultras in Piazza del Gesù a Napoli, con il fatto che i tifosi dell'Eintra… -