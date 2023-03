Gli ultras dell’Eintracht sono recidivi | una minaccia per l’Europa Che farà l’Uefa? Mundo Deportivo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Gli, unaper. Che? Se lo chiede, commentando quanto accaduto ieri a Napoli, con i tedeschi che, mischiati con i bergamaschi, hanno scatenato una giornata di guerriglia in città, alla quale hanno partecipato anche gruppi dinapoletani.scrive: “Anche ieri sera i tifosiFrancofortestati ancora una volta protagonisti di gravi incidenti in Europa, a Napoli, prima della partita di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona. Vedremo quali conseguenze avrà questo per la Uefa, ma il massimo organo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - tvdellosport : ???????? ???????????????? ?? ?????????????? Tensione altissima a Napoli: gli ultras dell’Eintracht hanno dato fuoco a diversi mezzi,… - AngeloFlamini2 : RT @Arturo_Scotto: Queste immagini di Napoli sono gravissime. Le forze dell’ordine assaltate e i cittadini spaventati. Il Ministro #Pianted… - _BrigateAzzurre : 'Napoli fa paura, all'inizio sembrava che potessimo agire senza preoccupazioni. Ma poi quando sono arrivati gli ult… -

...AS Roma e della SS Lazio per raggiungere le sedi estere (rispettivamente Spagna e Olanda) per... soprattutto con riferimento alle frangedi ciascuna tifoseria in transito, tra cui sussiste ...La metodologia, consolidata e sperimentata, consiglia infatti di condurre subitodentro lo stadio (un tempo c'erano perfino i bus dedicati allo scopo, con griglie al posto dei finestroni) ...Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nella conferenza stampa in prefettura dopoincidenti che hanno preceduto e seguito la partita Napoli - Eintracht Francoforte.

Tifosi Napoli-Eintracht Francoforte: otto arresti, gli ultras tedeschi scortati via dalla polizia ilmattino.it

Proprio per tale motivo dalle prime ore del giorno, in concomitanza con la partenza delle tifoserie della As Roma e della Ss Lazio per raggiungere le sedi estere (rispettivamente Spagna e Olanda) per ...La metodologia, consolidata e sperimentata, consiglia infatti di condurre subito gli ultras dentro lo stadio (un tempo c‘erano perfino i bus dedicati allo scopo, con griglie al posto dei finestroni) ...