Gli ultras dell' Eintracht ancora in Italia | l' ipotesi delle fonti investigative

(Di giovedì 16 marzo 2023) Secondo quanto riferiscono le, alcuni gruppi deglipotrebbero essere rimasti in. Considerata l'amicizia con gli atalantini, non è escluso la presenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - tvdellosport : ???????? ???????????????? ?? ?????????????? Tensione altissima a Napoli: gli ultras dell’Eintracht hanno dato fuoco a diversi mezzi,… - silviyy71 : RT @PatrickASRfan: Da una parte della città ci stanno gli ultras che si tirano sedie, tavoli ecc… Dall’altra parte questo ?? Dybala e la m… - Be19995355Maria : RT @Apndp: Vogliono bloccare i #flussi migratori impedendo alle persone di partire. Poi però non sono capaci di bloccare gli #ultras imped… -

Secondo quanto riferiscono le fonti investigative, alcuni gruppi deglidell'Eintracht potrebbero essere rimasti in Italia. Considerata l'amicizia conatalantini, non è escluso la presenza dei tedeschi a Bergamo in occasione della prossima giornata di serie A, ...Secondo quanto riportano i media spagnolilocali hanno assaltato i pullman dei romanisti lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette. Il contatto tra le tifoserie è ...L'IPOTESI DI NUOVE NORME - Dopo la giornata di ordinaria folliaa Napoli con scontri e ... Prisco spiega che 'ci sono allo studio da tempo varie misure' ma precisa: 'eventuali nuovi ...

Tutti identificati gli ultras dell'Eintracht: 350 in questura a Salerno, 120 hanno già lasciato l'Italia TUTTO mercato WEB

È in corso l'identificazione di tutti i tifosi dell'Eintracht dopo i disordini di ieri. Sono 470 gli ultrà tedeschi che dagli alberghi sono stati condotti negli uffici di polizia per le procedure di i ...Secondo quanto riferiscono le fonti investigative, alcuni gruppi degli ultras dell'Eintracht potrebbero essere rimasti in Italia. Considerata l'amicizia con gli atalantini, non è escluso la presenza ...