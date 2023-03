Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein L'ultimo sondaggio è di: Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 13 marzo FdI - 30,3% (-0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 19,8% (+0,8%) M5S - 16,1% (+0,4%) Lega - 8,8% (=) Azione/IV - 7,5% (-0,5%) FI - 6,4% (-0,2%) Supermedia youtrend del 9 marzo FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio) Pd - 18,8% (+1,9%) M5S - 15,9 (-1,4%) Lega - 9,2% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (+0,2%) FI - 7% (-0,1%) Index Research del 3 marzo per Piazzapulita FdI - 30,1% (-0,6% rispetto al 2 febbraio) Pd - ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein L'ultimoo è di: Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 13 marzo FdI - 30,3% (-0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 19,8% (+0,8%) M5S - 16,1% (+0,4%) Lega - 8,8% (=) Azione/IV - 7,5% (-0,5%) FI - 6,4% (-0,2%) Supermedia youtrend del 9 marzo FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio) Pd - 18,8% (+1,9%) M5S - 15,9 (-1,4%) Lega - 9,2% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (+0,2%) FI - 7% (-0,1%) Index Research del 3 marzo per Piazzapulita FdI - 30,1% (-0,6% rispetto al 2 febbraio) Pd - ...

