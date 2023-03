Gli studenti Usa odiano Firenze? I giovani americani: "Falso, vivere qui è un'esperienza fantastica" (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo le polemiche di una studentessa, siamo andati ad incontrare alcuni ragazzi americani per sapere la loro opinione Leggi su lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo le polemiche di una studentessa, siamo andati ad incontrare alcuni ragazziper sapere la loro opinione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo la pandemia, le prove degli studenti (non più in presenza) sono notevolmente migliorate: ingannare il software… - putino : La “pacificazione nazionale” secondo la destra: 1) da una parte chi rappresentava un partito che non aveva firmato… - VolpeReal : C'è stato l'ennesimo suicidio di una studentessa. Motivo? Laurea pronta, festa organizzata ma in realtà non aveva t… - CirianiCarlo : RT @Edoenonsolo: Bellissime le direttive alla polizia che entra in una scuola e identifica gli studenti che stanno legittimamente discutend… - AuroraFantin : RT @UniTrieste: Il Rettore esprime il cordoglio di UniTS per la scomparsa di Franco Rotelli e lo ricorda con commozione per la passione che… -