Gli scandali del Qatar? Già dimenticati: Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2027 (Di giovedì 16 marzo 2023) Pane e pallone per tutti: come era atteso, la politica di Gianni Infantino ha avuto successo. Il 52enne svizzero è stato rieletto per acclamazione presidente della Fifa fino al 2027. E non solo: il 73esimo congresso del pallone mondiale andato in scena a Kigali, in Ruanda, ha sancito i pieni poteri di Infantino, che era l'unico candidato in corsa. Nessuno ha avuto il coraggio di sfidarlo perché sapeva che avrebbe perso. Gli scandali del Qatar, con gli operai morti nella costruzione degli stadi, l'inquinamento e le battaglie per i diritti Lgbt censurate, sono presto finite nel dimenticatoio. Il calcio occidentale si è indignato giusto il tempo della manifestazione, poi è rientrato nei ranghi.

