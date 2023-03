Gli errori dietro gli incidenti a Napoli tra tifosi (Di giovedì 16 marzo 2023) «Era ampiamente previsto che questa partita fosse particolarmente a rischio, tanto che il Ministro e il Prefetto erano stati molto chiari in questo senso». Inizia così lo sfogo del segretario generale del sindacato di polizia Sap Stefano Paoloni dopo gli scontri di ieri, che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico di Napoli dove sei uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti ed è ancora in corso l'identificazione dei 470 tifosi ultras tedeschi. I tifosi tedeschi con quelli dell’Atlanta dopo ore di tensione con i tifosi del Napoli si sono scagliati contro le Forze dell’ordine con una violenza inaudita e questa mattina è stato convocato in Prefettura a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario, per fare il punto della situazione e calcolare una prima ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) «Era ampiamente previsto che questa partita fosse particolarmente a rischio, tanto che il Ministro e il Prefetto erano stati molto chiari in questo senso». Inizia così lo sfogo del segretario generale del sindacato di polizia Sap Stefano Paoloni dopo gli scontri di ieri, che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico didove sei uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti ed è ancora in corso l'identificazione dei 470ultras tedeschi. Itedeschi con quelli dell’Atlanta dopo ore di tensione con idelsi sono scagliati contro le Forze dell’ordine con una violenza inaudita e questa mattina è stato convocato in Prefettura aun comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario, per fare il punto della situazione e calcolare una prima ...

