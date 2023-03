Giustizia, il vorrei ma non posso della maggioranza (Di giovedì 16 marzo 2023) Al ministro della Giustizia, e soprattutto alla sua maggioranza, dichiarazioni e interviste non bastano più – ieri una lunghissima di Nordio al conciliante Foglio. Non riuscendo a passare ai fatti, first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 16 marzo 2023) Al ministro, e soprattutto alla sua, dichiarazioni e interviste non bastano più – ieri una lunghissima di Nordio al conciliante Foglio. Non riuscendo a passare ai fatti, first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eNo11 : Quando vedo quelle scene onestamente mi sale il crimine. Io farei zona bianca. Via la polizia da li. Nessuna puniz… - UFORobot77 : @GfveGianfra @barbarab1974 @CorteCost @GiulioMarini2 Quanto vorrei avere giustizia contro questi massoni spudorati… - mr_pac : @GiulioSiamoNoi @leg_alessandra @PaolaDeffendi @ADIPhD @claudio_regeni E, se permette almeno io lo vorrei aggiunger… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Borseggiatrici filmate in metro, Monica Romano (consigliera comunale Milano PD): 'Non si diffondono dei video con… - AleStonata : RT @La7tv: #lariachetira Borseggiatrici filmate in metro, Monica Romano (consigliera comunale Milano PD): 'Non si diffondono dei video con… -