Giuntoli | “Faremo di tutto per proteggere Napoli e il Napoli”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Prima di-Eintracht Francoforte, Cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli scontri tra tifosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Giuntoli tra i ds nel mirino della #Juventus? Le parole del dirigente del #Napoli ad #AmazonPrime: 'Ho un anno di… - PianetaMilan : #Giuntoli: 'Faremo di tutto per proteggere #Napoli e il @sscnapoli' - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #SSCN… - Giovann39862505 : RT @mirkonicolino: #Giuntoli tra i ds nel mirino della #Juventus? Le parole del dirigente del #Napoli ad #AmazonPrime: 'Ho un anno di contr… - stefo1974 : RT @mirkonicolino: #Giuntoli tra i ds nel mirino della #Juventus? Le parole del dirigente del #Napoli ad #AmazonPrime: 'Ho un anno di contr… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: #Giuntoli tra i ds nel mirino della #Juventus? Le parole del dirigente del #Napoli ad #AmazonPrime: 'Ho un anno di contr… -

... noi siamo il Napoli, eravamo sicuri di fare una squadra forte e laanche in futuro'Immancabile una battuta proprio sul futuro dello stesso, finito nel mirino della Juventus - 'Ho un ...... poile valutazioni per capire quando e come intervenire'.18.49 - Cristiano Ronaldo spiega -... Sempre nel mirino Cristianoe Andrea Berta. Ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Allegri ...Lotito ha risposto col classico: 'sapere'. Le grandi manovre del Napoli sul mercato Nello ... Praticamente definite dal dsdue importanti operazioni. Il gioiellino georgiano ...

Giuntoli a Sky: “Faremo la partita senza gestire. Kvara un affare studiato per tre anni” CalcioNapoli1926.it

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato così a Mediaset prima della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte: "Siamo molto ...Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato così a Mediaset prima della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.