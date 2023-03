Giudici e pm, come la moglie di Cesare, devono essere al di sopra di ogni sospetto (Di giovedì 16 marzo 2023) La separazione delle carriere non solo certifica (ce ne sarebbe bisogno?) chi fa le indagini e chi le sentenze, ma lo rende manifestamente percepito. E poi sorteggio dei membri dei due Csm, nello spirito di Montesquieu Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 marzo 2023) La separazione delle carriere non solo certifica (ce ne sarebbe bisogno?) chi fa le indagini e chi le sentenze, ma lo rende manifestamente percepito. E poi sorteggio dei membri dei due Csm, nello spirito di Montesquieu

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Il balletto sulla squalifica di #mourinho fa capire una volta in più come la @SerieA 22/23 sia forse il campionato… - RomeoMJ : A pensar male si fa peccato tra l'altro se si pensa che: Chiné dal 2018 è membro del Consiglio di stato, così come… - Agenzia_Ansa : 'Sei uscita incinta pure tu? ma perché non sei lesbica tu? e come sei uscita incinta?'. Per i giudici della Cassazi… - LuciaSanti5 : RT @Teresat73540673: È ORA,CHE I GIUDICI DI ??SX,INIZINO A FARE IL LAVORO X CUI SONO PAGATI(NE HANNO DI ARRETRATI) E LASCINO LAVORARE IN PAC… - nellocats : Caso sentenza #davidrossi : è come dire che la #juve manipola i bilanci, ma non vuole manomettere i campionati. Il… -