Giovedì 16 marzo Viola Graziosi protagonista di LetteralMENTE con un one-woman show incentrato sulla donna (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) - “LetteralMENTE – gli Incontri del Giovedì” è la manifestazione organizzata dall'Officina d'Arte OutOut, che ogni 2 settimane propone uno spettacolo dal vivo Roma, 16 marzo 2023. Giovedì 16 marzo alle 19:00 si parla al femminile con “LetteralMENTE – gli Incontri del Giovedì” è la manifestazione organizzata dall' l'abbattimento di un drone Usa sul Mar Nero esibizioni di cinema, teatro, arte, letteratura e musica. A salire sul palco sarà Viola Graziosi, attrice, doppiatrice e regista italiana, nata a Roma, ma cresciuta in Tunisia, con una parentesi parigina. Spostamenti che le hanno permesso di venire a contatto con culture e modi di vivere differenti, che le hanno donato uno sguardo curioso ed aperto sul mondo, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) - “– gli Incontri del” è la manifestazione organizzata dall'Officina d'Arte OutOut, che ogni 2 settimane propone uno spettacolo dal vivo Roma, 162023.16alle 19:00 si parla al femminile con “– gli Incontri del” è la manifestazione organizzata dall' l'abbattimento di un drone Usa sul Mar Nero esibizioni di cinema, teatro, arte, letteratura e musica. A salire sul palco sarà, attrice, doppiatrice e regista italiana, nata a Roma, ma cresciuta in Tunisia, con una parentesi parigina. Spostamenti che le hanno permesso di venire a contatto con culture e modi di vivere differenti, che le hanno donato uno sguardo curioso ed aperto sul mondo, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : I palchetti di oggi stanno per popolarsi dei nostri ragazzi ai quali è dedicata la prova generale di “Ernani” in sc… - CorSport : FAVOLOSIMHEN ?? Doppietta di Victor, Eintracht dominato: Napoli promosso (3-0) La prima pagina di giovedì 16 marz… - ItaliaViva : Mobilitazione #sanità: difendiamo il Servizio Sanitario Nazionale per i medici, gli infermieri e tutte le categorie… - tuttotv_info : Zuppa di Porro, giovedì 16 marzo 2023, la rassegna stampa di Nicola Porro - messveneto : L’Europa di Sassoli: «La sua cultura della solidarietà ha lasciato un segno»: Il ricordo di Claudio Sardo che ha cu… -