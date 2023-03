Giovani: cuore matto per colpa della solitudine e della droga (Di giovedì 16 marzo 2023) La salute del cuore degli italiani, insieme a quella di tutto il mondo occidentale, è peggiorata. Basti pensare che circa il 44% del totale dei decessi nel nostro Paese sono dovuti a malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Malori – e morti improvvise – anche tra i Giovani. Cosa sta succedendo? I complottisti gridano al vaccino, ma il vaccino non c'entra. C'entra però il Covid-19, c'entrano i 3 anni di pandemia. Nell'anno in cui è scoppiata la pandemia, il COVID-19 è stata la terza principale causa di morte nell'UE, con un totale di quasi 439 000 decessi a fronte di 1,7 milioni di persone che hanno perso la vita a causa di malattie cardiovascolari. Tra i membri dell'UE la quota più alta di decessi per malattie del sistema circolatorio è stata osservata in Bulgaria (61%) e la più bassa in Francia (20%). I dati relativi all'anno più intenso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) La salute deldegli italiani, insieme a quella di tutto il mondo occidentale, è peggiorata. Basti pensare che circa il 44% del totale dei decessi nel nostro Paese sono dovuti a malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Malori – e morti improvvise – anche tra i. Cosa sta succedendo? I complottisti gridano al vaccino, ma il vaccino non c'entra. C'entra però il Covid-19, c'entrano i 3 anni di pandemia. Nell'anno in cui è scoppiata la pandemia, il COVID-19 è stata la terza principale causa di morte nell'UE, con un totale di quasi 439 000 decessi a fronte di 1,7 milioni di persone che hanno perso la vita a causa di malattie cardiovascolari. Tra i membri dell'UE la quota più alta di decessi per malattie del sistema circolatorio è stata osservata in Bulgaria (61%) e la più bassa in Francia (20%). I dati relativi all'anno più intenso ...

