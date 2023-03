Giornata mondiale del Riciclo, i consigli di Altroconsumo per una spesa green (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale del Riciclo il 18 marzo, Altroconsumo ha stilato una serie di consigli per distinguere gli imballaggi davvero green. Ecco le scelte da fare durante la spesa di tutti i giorni, secondo l’organizzazione di consumatori: “Scegli prodotti con un solo imballaggio semplice, ben proporzionato e monomateriale: no a scatola e involucri; cerca gli imballaggi leggeri: nei test, Altroconsumo valuta il Pir (Packaging impact ratio), cioè il rapporto tra il peso dell’imballaggio e il suo contenuto, premiando i prodotti che a parità di contenuto producono meno rifiuti. Un modo per ridurre questo valore consiste nella riduzione dell’imballaggio. Consulta i nostri test e scopri quali sono i prodotti più ‘leggeri'”. E ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – In occasione delladelil 18 marzo,ha stilato una serie diper distinguere gli imballaggi davvero. Ecco le scelte da fare durante ladi tutti i giorni, secondo l’organizzazione di consumatori: “Scegli prodotti con un solo imballaggio semplice, ben proporzionato e monomateriale: no a scatola e involucri; cerca gli imballaggi leggeri: nei test,valuta il Pir (Packaging impact ratio), cioè il rapporto tra il peso dell’imballaggio e il suo contenuto, premiando i prodotti che a parità di contenuto producono meno rifiuti. Un modo per ridurre questo valore consiste nella riduzione dell’imballaggio. Consulta i nostri test e scopri quali sono i prodotti più ‘leggeri'”. E ...

