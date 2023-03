Gigi Riva ospite dell’incontro “Guerre dell’Est, dall’ex Jugoslavia all’Ucraina” (Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo. Il giornalista Gigi Riva arRiva a Bergamo. Venerdì 17 marzo sarà ospite del secondo appuntamento della rassegna “Leggere la pace per costruire la pace – Letture, dialoghi, immagini”. L’incontro, dedicato alle “Guerre dell’Est, dall’ex Jugoslavia all’Ucraina”, si terrà alle 18 alla Sala del Mutuo Soccorso in via Zambonate, 33. Oltre a Gigi Riva, alla serata interverrà il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori, mentre a moderare saranno Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico e Matteo Bianchi, della Libreria Incrocio Quarenghi. L’iniziativa è promossa da “Eirene – Centro Studi per la Pace” in collaborazione con l’associazione Mosaico, Avolon, Cesc Nord Italia, Lab 80 film, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo. Il giornalistaara Bergamo. Venerdì 17 marzo saràdel secondo appuntamento della rassegna “Leggere la pace per costruire la pace – Letture, dialoghi, immagini”. L’incontro, dedicato alle “”, si terrà alle 18 alla Sala del Mutuo Soccorso in via Zambonate, 33. Oltre a, alla serata interverrà il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori, mentre a moderare saranno Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico e Matteo Bianchi, della Libreria Incrocio Quarenghi. L’iniziativa è promossa da “Eirene – Centro Studi per la Pace” in collaborazione con l’associazione Mosaico, Avolon, Cesc Nord Italia, Lab 80 film, ...

