Gift Emmanuel Orban ha segnato 9 gol in 10 giorni

(Di giovedì 16 marzo 2023) Con un nome che sembra finto quanto quello di Benno von Arcimboldi, protagonista dell’ultimo romanzo di Roberto Bolano 2666, e al tempo stesso un paradosso che unisce due termini antitetici come la parola speranza e un dittatore europeo,, ventenne nigeriano passato la scorsa estate dalla seconda divisione norvegese al Gent, ha realizzato nove gol negli ultimi dieci. Non nelle ultime dieci partite, si tratta proprio di dieci, in cui di partite ne ha giocate quattro, neanche tutte per intero. Il 5 marzo hail gol della vittoria nella sfida con l’Anderlecht; il 9 marzo quello dell’1-1 nella partita di andata di Conference League contro l’Istanbul Basaksehir; il 12 marzo haquattro gol nel 6-2 con cui il Gent (primo in ...

