Gianni Infantino rieletto a capo della FIFA

AGI - "Essere Presidente della FIFA è un incredibile onore, un incredibile privilegio, ed è anche una grande responsabilità. Sono davvero commosso dal vostro sostegno e vi prometto che continuerò a servire la FIFA, a servire il calcio in tutto il mondo e a servire tutte le 211 associazioni affiliate alla FIFA". Queste le parole di Gianni Infantino subito dopo la rielezione a presidente per il mandato dal 2023 al 2027. Per la prima volta nella sua storia, un Congresso elettivo della FIFA si è svolto in Africa. I lavori sono stati aperti da Paul Kagame, Presidente della Repubblica del Ruanda. Nel suo discorso, Kagame ha dato il benvenuto nel suo Paese ai delegati delle 208 associazioni affiliate e si è congratulato con il Presidente ...

