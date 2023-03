Gianni Infantino confermato presidente FIFA fino al 2027: “Promesse mantenute” (Di giovedì 16 marzo 2023) In carica dal 2016 fino al 2027. Questa la decisione presa dalla FIFA su Gianni Infantino che resterà presidente dell’organo del calcio internazionale. La conferma è giunta per acclamazione alla presidenza in occasione del 73esimo Congresso della FIFA in corso a Kigali, in Ruanda. L’italo-svizzero continuerà, quindi, il suo percorso lavorativo al timone della Fédération Internationale de Football Association: l’obiettivo del massimo dirigente, adesso, si sposterà su nuove situazioni da sistemare e ufficializzare prima della data che segnerà la fine del suo mandato. Le parole di un orgoglioso Gianni Infantino dopo la nuova nomina al timone della FIFA (Pagina Facebook BBC World Service Sport)“Vi avevamo promesso i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) In carica dal 2016al. Questa la decisione presa dallasuche resteràdell’organo del calcio internazionale. La conferma è giunta per acclamazione alla presidenza in occasione del 73esimo Congresso dellain corso a Kigali, in Ruanda. L’italo-svizzero continuerà, quindi, il suo percorso lavorativo al timone della Fédération Internationale de Football Association: l’obiettivo del massimo dirigente, adesso, si sposterà su nuove situazioni da sistemare e ufficializzare prima della data che segnerà la fine del suo mandato. Le parole di un orgogliosodopo la nuova nomina al timone della(Pagina Facebook BBC World Service Sport)“Vi avevamo promesso i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027 #AFPSports - beINSPORTS_EN : ?? Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027. #FIFA - TruthBomber2020 : Gianni Infantino re-elected unopposed as FIFA president - ce_twx : RT @AFP: #BREAKING Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027 #AFPSports - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Gianni Infantino è stato rieletto alla presidenza della FIFA per acclamazione -