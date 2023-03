Gianni Agnelli: Rai3 dedicata una serata all’Avvocato (Di giovedì 16 marzo 2023) Gianni Agnelli La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di Gianni Agnelli, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. A vent’anni dalla sua scomparsa, il documentario “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” – in prima visione venerdì 17 marzo alle 21.25 su Rai 3, con un’introduzione di Antonio Di Bella – ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, tra successi e cadute, prima ancora che quella del personaggio pubblico. Un ritratto che fa luce sulla dimensione personale e intima di Gianni ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 marzo 2023)La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. A vent’anni dalla sua scomparsa, il documentario “, in arte l’Avvocato” – in prima visione venerdì 17 marzo alle 21.25 su Rai 3, con un’introduzione di Antonio Di Bella – ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, tra successi e cadute, prima ancora che quella del personaggio pubblico. Un ritratto che fa luce sulla dimensione personale e intima di...

