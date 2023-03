GF Vip | Spartani presi di mira dall’ex gieffina | “Liti e aggressività nella Casa”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il gruppo di Edoardo Tavassi finisce sotto attacco: Sarah Altobello tuona dopo l’uscita dal GF Vip contro gliAncora una volta il gruppo degliscuote il GF Vip. La banda di Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Luca Onestini e il resto della compagnia è finito sotto attacco di una ex concorrente. A prendere la parola è stata Sarah Altobello, che intervistata da Fanpage ha voluto portare a galla gli atteggiamenti dei suoi vecchi compagni di gioco. Più volte i vari gieffini sono stati rida Alfonso Signorini, ma le lamentele non sono state sufficienti per smussare i comportamenti al veleno del gruppo. La Altobello ha raccontato alcuni retroscena e curiosità su quanto accaduto all’interno del loft di Cinecittà in questi mesi: “Alfonso Signorini li ha riin continuazione per il linguaggio e i modi. ...