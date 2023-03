GF VIP, cena romantica per Daniele e Oriana: cosa è successo e come è andata (Di giovedì 16 marzo 2023) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosella45871869 : RT @CorriereCitta: GF VIP, cena romantica per Daniele e Oriana: cosa è successo e come è andata #Oriele #gfvip #Oriana #Daniele https://t.c… - CorriereCitta : GF VIP, cena romantica per Daniele e Oriana: cosa è successo e come è andata #Oriele #gfvip #Oriana #Daniele - direpuntoit : Oggi #16marzo torna il #GFvip: le anticipazioni della puntata di stasera, con protagonisti gli #Oriele. - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', gli Oriele si conoscono meglio durante una cena romantica -