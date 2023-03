GF Vip 8 ci sarà? Ecco cosa ha deciso Mediaset ed il futuro di Alfonso Signorini

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 16 marzo 2023) La settima edizione del GF Vip si avvia rapidamente verso la sua conclusione, dopo ben sei mesi di messa in onda. Si è trattato senza dubbio di una edizione per nulla semplice, caratterizzata da non poche criticità. Se ne è accorto anche Pier Silvio Berlusconi, che è stato così costretto ad un repentino intervento con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.