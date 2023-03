Gf Vip 7, Nicole Murgia a proposito di Edoardo Donnamaria: “Gli ho mandato un messaggio la sera in cui è stato squalificato e…” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nicole Murgia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, è stata ospite della settantanovesima puntata di Casa Pipol. L’attrice romana, una dei protagonisti del così detto VanGate all’interno della Casa di Cinecittà, ha chiarito che Edoardo Donnamaria non ha mai provato a baciarla. Nicole ha fatto riferimento ai video che circolano sul web e che mostrano una sua presunta confessione a Milena Miconi, alla quale avrebbe detto che il volto di Forum aveva provato a baciarla. La questione del bacio che io stavo raccontando a Milena si riferiva al bacio del mio compleanno con Antonino Spinalbese, non con Edoardo Donnamaria. Io dicevo a Milena che mi ero imbarazzata della sorpresa di Antonino, che si era avvicinato e mi aveva dato un bacio a stampo. “Mi sono subito tirata ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, è stata ospite della settantanovesima puntata di Casa Pipol. L’attrice romana, una dei protagonisti del così detto VanGate all’interno della Casa di Cinecittà, ha chiarito chenon ha mai provato a baciarla.ha fatto riferimento ai video che circolano sul web e che mostrano una sua presunta confessione a Milena Miconi, alla quale avrebbe detto che il volto di Forum aveva provato a baciarla. La questione del bacio che io stavo raccontando a Milena si riferiva al bacio del mio compleanno con Antonino Spinalbese, non con. Io dicevo a Milena che mi ero imbarazzata della sorpresa di Antonino, che si era avvicinato e mi aveva dato un bacio a stampo. “Mi sono subito tirata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Nicole Murgia a proposito di Edoardo Donnamaria: 'Gli ho mandato un messaggio la sera in cui è stato squa… - infoitcultura : Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria svela perché non ha sentito Nicole Murgia - CorriereCitta : GF VIP, perché Donnamaria non ha risposto al messaggio di Nicole Murgia: cosa è successo - blogtivvu : Edoardo Donnamaria svela perché non ha sentito Nicole Murgia dopo il Grande Fratello Vip - IsaeChia : #GfVip 7, Edoardo Donnamaria svela il vero motivo per cui non ha voluto sentire Nicole Murgia fuori dal programma… -