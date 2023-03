Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria svela il vero motivo per cui non ha voluto sentire Nicole Murgia fuori dal programma (Di giovedì 16 marzo 2023) Di recente Edoardo Donnamaria è stato ospite a Casa Chi, il talk show dell’omonima rivista condotto dall’ex Vippona Sophie Codegoni. La chiacchierata con i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri non poteva non iniziare da Antonella Fiordelisi! Allo speaker radiofonico è stato chiesto se sarebbe andato via prima se avesse saputo quale sarebbe stata la reazione di Antonella: Nel senso che ha reagito bene? No, la risposta è no. Se è andata così è giusto che sia così. Noi sappiamo tutti che Antonella è matta come un cavallo come ho detto più di una volta. Oggi è capace di dire “cerco casa a Roma, domani è capace di dire “non lo voglio mai più vedere”. Comunque sono contento per come abbia reagito. Lo dicevo anche prima di uscire, a un certo punto durante le nostre litigate, sono arrivato a pensare che forse un po’ di tempo distanti potrebbe ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023) Di recenteè stato ospite a Casa Chi, il talk show dell’omonima rivista condotto dall’ex Vippona Sophie Codegoni. La chiacchierata con i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri non poteva non iniziare da Antonella Fiordelisi! Allo speaker radiofonico è stato chiesto se sarebbe andato via prima se avesse saputo quale sarebbe stata la reazione di Antonella: Nel senso che ha reagito bene? No, la risposta è no. Se è andata così è giusto che sia così. Noi sappiamo tutti che Antonella è matta come un cavallo come ho detto più di una volta. Oggi è capace di dire “cerco casa a Roma, domani è capace di dire “non lo voglio mai più vedere”. Comunque sono contento per come abbia reagito. Lo dicevo anche prima di uscire, a un certo punto durante le nostre litigate, sono arrivato a pensare che forse un po’ di tempo distanti potrebbe ...

