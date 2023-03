Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria non smette di pensare alla sua Antonella Fiordelisi | il romanticissimo gesto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo essere stato squalificato dCasa del Grande Fratello Vip,non ha smesso un attimo diad. Le parole intrise di nostalgia rivoltesua fidanzata non si contano più. Così come sono stati diverse le dimostrazioni d’amore. Dal video messaggio alle urla al megafono, fino ai fuochi d’artificio la notte del suo compleanno. Nelle ultime ore l’ex Vippone si è fatto notare dai Donnalisi per un altroha creato una playlist di 100 canzoni dedicate all influencer! Ecco anche la bellissima dedica: Non sono bravo a parlare d’amore, sono più bravo a scrivere o a dedicarti delle canzoni. Volevi te ne dedicassi una. Te ...