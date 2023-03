“GF Vip 7” | drastica decisione di Mediaset | “Esclusi dal programma”

(Di giovedì 16 marzo 2023) News Tv. Ad un passo dalla fine del reality show,ha deciso di scompaginare una delle vecchie consuetudini. Qualcuno si sarà accorto dell’assenza in studio di Sarah Altobello dopo l’eliminazione dal “GF Vip 7”. Beh, non si tratta di una sua scelta, ma di un diktat imposto dall’alto. D’altronde Pier Silvio Berlusconi l’aveva fatto capire senza troppi giri di parole ad Alfonso Signorini che i comportamenti di alcuni vipponi non erano proprio in linea col progetto editoriale di Canale 5. Così tutti, in primo luogo, hanno dovuto scusarsi per il loro atteggiamento. Non solo, ci sono state anche altre penalità per i concorrenti. leggi anche: “GF Vip 7”, l’indiscrezione sul secondo finalista: ecco chi potrebbe essere leggi anche: Spinalbese e Ginevra Lamborghini “non stanno insieme” “GF Vip 7”, clamorosadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Edoardo Donnamaria cacciato dal GF Vip: bandito anche dallo studio, ecco il motivo della decisione drastica di Sign… -

...certo parole al miele nei confronti degli autori del reality show, asserendo dapprima di credere non siano affatto dei dilettanti, e successivamente non ha nascosto di pensare che la......loro aspetto più snello a questo farmaco distribuito da Novo Nordisk che fa ottenere una... Solo che questa corsa al farmaco dimagrante che piace ae star hollywoodiane ed è mitizzato dagli ...... Daniele ha lasciato intendere come stia accarezzando l'ipotesi più, quella di abbandonare ... Accuse al "GF", autori e produzione a rischio. Lo sfogo di Daniele Dal Moro fa eco a quanto si ...

Martina Nasoni, drastico cambio look dopo il Gf Vip: cosa ha fatto ai capelli Newsby

che non ha speso certo parole al miele nei confronti degli autori del reality show vip, asserendo dapprima di credere non siano affatto dei dilettanti, e successivamente non ha nascosto di pensare che ...Perché Edoardo Donnamaria non è in studio al Grande Fratello Vip mentre Ginevra Lamborghini, anche lei squalificata, appare in tutte le dirette Leggi tutto Perché Edoardo Donnamaria non è in studio a ...