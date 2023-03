Gerard Piqué rompe il silenzio sulla canzone di Shakira: “Certo, l’ho ascoltata” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il singolo ‘Music Sessions, Vol. 53‘ di Shakira è stato un vero terremoto mediatico e oltre ad aver avuto un enorme successo in classifica ha fatto discutere ovunque, in tv, sui giornali e sui social. E dopo settimane di frecciatine più o meno velate Gerard Piqué ha anche parlato del brano in cui la sua ex attacca lui e la nuova compagna, Clara Chia Marti. L’ex calciatore spagnolo in una recente intervista radiofonica ha parlato apertamente per la prima volta del singolo di Shakira ed ha ammesso di averlo sentito (e su questo non c’erano dubbi visto le shade tra Casio e Twingo). Gerard Piqué: “La cosa non mi tocca onestamente”. “Sì Certo ovviamente ho sentito la canzone. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Il singolo ‘Music Sessions, Vol. 53‘ diè stato un vero terremoto mediatico e oltre ad aver avuto un enorme successo in classifica ha fatto discutere ovunque, in tv, sui giornali e sui social. E dopo settimane di frecciatine più o meno velateha anche parlato del brano in cui la sua ex attacca lui e la nuova compagna, Clara Chia Marti. L’ex calciatore spagnolo in una recente intervista radiofonica ha parlato apertamente per la prima volta del singolo died ha ammesso di averlo sentito (e su questo non c’erano dubbi visto le shade tra Casio e Twingo).: “La cosa non mi tocca onestamente”. “Sìovviamente ho sentito la. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di ...

