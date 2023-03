Gazzetta – Osimhen | “Sul futuro deciderò a fine stagione | grato al Napoli”

(Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 14:06:25 Arrivano conferme dalladello Sport: L’attaccante al portale tedesco Sport1 dopo la vittoria sull’Eintracht: “Col mio agente la dirigenza troveremo la soluzione migliore” Le frasi rilasciate da Victordopo la partita vinta contro l’Eintracht al portale tedesco Sport1 preoccupano un po’ i tifosi napoletani: “Del mioparlerò aquando mi siederò insieme ai miei agenti e al, cui sono molto. E allatroveremo insieme la soluzione migliore”. Si capisce che le pressioni sono tante sul mercato per il calciatore che comunque resta concentrato sul finale diin azzurro, che può essere sensazionale. in germania — “Sono molto contento di aver segnato due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnapolionline : La Gazzetta dà i voti agli azzurri: Lobo è poesia. Osimhen risponda a Haaland! - - Mariano_Amelio : @Gazzetta_it #Osimhen non ha il mercato che pensa è un buon finalizzatore, ma i meriti sono del gioco del #Napoli… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Osimhen è rimasto in alto come Michael Jordan e ha dedicato il gol a sua figlia - OdeonZ__ : Osimhen e il futuro: 'Deciderò a fine stagione, grato al Napoli' - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: #Osimhen e il futuro: 'Deciderò a fine stagione, grato al Napoli' -

Le frasi rilasciate da Victordopo la partita vinta contro l'Eintracht al portale tedesco Sport1 preoccupano un po' i tifosi napoletani: "Del mio futuro parlerò a fine stagione quando mi siederò insieme ai miei agenti e al ...(Photo by Tiziana FABI / AFP) Fabio Licari commenta la vittoria del Napoli sull'Eintracht in Champions League sulladello Sport. ', Kvara, Lobotka, Di Lorenzo e tutti gli altri. Non c'...Ladello Sport dedica un focus alle italiane. E scrive naturalmente del meraviglioso ... e ci riferiamo ae Kvaratskhelia. Luciano Spalletti ha lavorato per due stagioni alla ...

Gazzetta - Se Glasner ferma Kvara e Osimhen può candidarsi al Nobel Tutto Napoli

Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo e tutti gli altri ... in 180 minuti nei quali mai la qualificazione è stata in pericolo. Mai. Fonte e grafico Gazzetta ...Protagonista della serata Victor Osimhen, che ha messo a segno un doppietta (il terzo ... siamo ai quarti“, ha commentato Giovanni Di Lorenzo sui social. E per la Gazzetta dello Sport la sua ...